Morto Mimmo Jodice uno dei più grandi fotografi italiani | aveva 91 anni

E' morto all'età di 91 anni Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani del secondo Novecento. Era nato a Napoli il 29 marzo 1934.

