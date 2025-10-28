Morto in moto a 17 anni il dolore e il coraggio di una madre | Infinito sostegno da parte della gente grazie a tutti

Pistoia 28 ottobre 2025 – “Desidero ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni con la loro presenza e con le tantissime manifestazioni di affetto nei confronti di noi familiari e soprattutto del nostro Matteo”. Sono le parole di Sabrina Sardini, la mamma di Matteo Ducceschi, il diciassettenne di Masotti frazione di Serravalle Pistoiese che ha perso la vita sabato 18 ottobre in un incidente in sella alla sua moto in via Dalmazia a Pistoia. Un impatto violentissimo con una macchina, e il ragazzo è caduto pesantemente sull’asfalto. Malgrado l’intervento tempestivo dei soccorsi, con le ambulanze della Croce Verde di Pistoia, l’ambulanza del 118, e poi all’ospedale di Pistoia, troppo gravi erano le ferite riportate e il diciassettenne non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

