Morto a 55 anni Carlo Ricchetti bandiera della Salernitana nella storica promozione in A

Ala di gran tecnica e fantasia, è stato sconfitto a 55 anni da una malattia incurabile. Negli ultimi anni era stato collaboratore degli ex compagni Breda e Cudini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto a 55 anni Carlo Ricchetti, bandiera della Salernitana nella storica promozione in A

