Morto 81enne in carrozzina investito dal secondo portiere dell’Inter

Josep Martinez, secondo portiere dellInter, ha investito in auto un 81enne in carrozzina elettrica, che è rimasto ucciso nell’impatto. È successo a Fenegrò (Como), nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento del club nerazzurro. Secondo una prima ricostruzione la vittima aveva lasciato la pista ciclabile su cui si trovava, attraversando la carreggiata per raggiungere la pista sul senso opposto. Non è però escluso che ci possa essere stata una manovra improvvisa, causata da un malore. Sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

