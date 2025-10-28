morte beatrice bellucci la nonna colpita da un infarto dramma nel dramma

È con profondo e palpabile dolore che si assiste alla tragedia che ha colpito la famiglia Bellucci, una ferita che sembra non trovare tregua. La giovane Beatrice Bellucci, ventenne residente all’Infernetto, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso venerdì 24 ottobre sulla trafficata via Cristoforo Colombo. L’impatto di questa perdita incommensurabile ha innescato una reazione a catena di sofferenza che ha messo a dura prova anche la salute dei suoi cari. Un evento luttuoso di tale portata non ha solo strappato una giovane vita, ma ha anche scosso le fondamenta emotive e fisiche dei suoi familiari più stretti, evidenziando come il dolore possa manifestarsi con conseguenze devastanti anche a livello organico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

