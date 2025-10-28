Morte Beatrice Bellucci è arrivata un’altra bruttissima notizia | un dramma nel dramma

Un drammatico evento ha scosso la famiglia Beatrice Bellucci, giovane vittima di un grave incidente stradale avvenuto a Roma. La perdita improvvisa della ragazza ha innescato una catena di dolore e conseguenze gravi tra i suoi cari, trasformando una tragedia familiare in un caso di rilievo pubblico. La nonna paterna colpita da infarto dopo la morte di Beatrice. Il giorno successivo all’ incidente mortale che ha coinvolto Beatrice, la nonna paterna della ragazza, 78 anni, è stata vittima di un grave infarto. Ricoverata d’urgenza presso l’ospedale Grassi di Ostia, la donna è stata immediatamente sottoposta alle cure necessarie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

