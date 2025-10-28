Morta nella corsa tra auto Gli inquirenti cercano un’altra Bmw
Dopo quattro giorni di lacrime e di indagini, l’inchiesta sulla tragica morte di Beatrice Bellucci (foto), avvenuta venerdì scorso lungo via Cristoforo Colombo a Roma, segna i primi punti fermi. Gli inquirenti sono ormai certi che a provocare il mortale tamponamento della Mini Cooper su cui viaggiava con un’amica, ricoverata con gravi traumi, sia stata una delle auto coinvolte in una folle corsa clandestina, una corsa clandestina tra due — forse anche tre — vetture che si inseguivano a velocità folle su una delle arterie più trafficate della Capitale. Il conducente indagato per omicidio stradale è Luca Girimonte, un giovane di 22 anni, elettricista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
