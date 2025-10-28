Morta nel sonno a Treviso la 18enne Chiara Zardo si indaga per conseguenza di altro reato
È la morte come conseguenza di altro reato l’ipotesi sulla quale indaga la Procura della Repubblica di Treviso in relazione al decesso nel sonno di Chiara Zardo, la 18enne di Pederobba (Treviso) trovata a letto priva di vita dalla madre la mattina di sabato scorso. Gli accertamenti affidati all’autopsia ed agli esami tossicologici dovranno chiarire se il malore fatale sia da porre in relazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si chiamava Chiara Zardo la ragazza di 18 anni morta nel sonno nella sua abitazione di Pederobba, in Veneto. Un decesso improvviso che ha sconvolto l’intera comunità. Sarebbe stata proprio la mamma, poi, a ritrovare il corpo privo di vita della figlia a letto, - facebook.com Vai su Facebook
Chiara, 18 anni, trovata morta nel sonno: “aveva solo mal di gola” - X Vai su X
Morta nel sonno a Treviso la 18enne Chiara Zardo, si indaga per "conseguenza di altro reato" - È la morte come conseguenza di altro reato l’ipotesi sulla quale indaga la Procura della Repubblica di Treviso in relazione al decesso nel sonno di Chiara ... Scrive msn.com
Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni a Treviso dopo aver preso un antinfiammatorio: aveva solo mal di gola - La Procura di Treviso apre un fascicolo sul decesso di Chiara Zardo, morta nel sonno a soli 18 anni: poche ore prima aveva preso un farmaco ... virgilio.it scrive
Treviso, ragazza di 18 anni muore nel sonno: familiari e inquirenti cercano risposte - Treviso, 18enne muore nel sonno: la giovane era rientrata da una serata con amici, i familiari chiedono chiarezza. Segnala notizie.it