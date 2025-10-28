Morta nel sonno a 18 anni la mamma di Chiara Zardo | Ho provato a rianimarla non respirava da ore

A Fanpage.it parla Elisa Ciannillo, la mamma di Chiara Zardo. La 18enne, residente a Pederobba (Treviso), è stata trovata senza vita nel suo letto la mattina di sabato. La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte improvvisa. "Mia figlia era felice, stava attraversando un periodo molto bello. Attendiamo l'esito degli esami", ha raccontato la donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it