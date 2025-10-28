Morrone | Liste con il nostro simbolo alle prossime elezioni amministrative

Un intervento a tutto campo che ha spaziato dal tema sicurezza a quello dell’immigrazione, alla giustizia con la separazione delle carriere e alle prossime elezioni amministrative. Il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha galvanizzato i partecipanti, circa un centinaio, alla cena organizzata dalla sezione della Lega della Valle del Rubicone. Dopo aver ringraziato Patrizia Acini, animatrice della Lega a Savignano sul Rubicone, e Raniero Pasolini, segretario della sezione, per l’impegno profuso, Morrone ha toccato l’argomento scottante dell’ "immigrazione non controllata che sta mettendo a rischio la tenuta del welfare, la coesione sociale e la sicurezza delle nostre comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

