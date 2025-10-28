Morì sul posto di lavoro per una scala troppo corta | la ditta pagherà un milione e 800mila euro alla famiglia

Umberto De Paola, 56 anni, era morto nel 2019 dopo esser caduto da tre metri durante il turno di lavoro. A distanza di sei anni, il Tribunale Civile di Milano ha stabilito che l'azienda dovrà pagare un milione e 800mila euro alla famiglia in quanto responsabile di non aver fornito all'operaio gli strumenti più adeguati alle sue mansioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it