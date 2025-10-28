Marco Castoldi, in arte Morgan, è accusato di oltraggio a pubblico ufficiale: la Procura di Monza ha chiesto 9 mesi di carcere. I fatti sarebbero avvenuti a giugno 2019. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morgan, la Procura ha chiesto 9 mesi di carcere