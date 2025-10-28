Morgan chiesti 9 mesi di carcere per il cantautore Cos' è successo
La procura di Monza - ieri 27 ottobre - ha chiesto una condanna a nove mesi di reclusione per Marco Castoldi, in arte Morgan. Come riportato da Milano Today, infatti, il cantautore, a processo per oltraggio a pubblico ufficiale, è accusato di aver rivolto insulti agli agenti di polizia. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Insulti ai poliziotti durante lo sfratto: per Morgan chiesti 9 mesi - X Vai su X
Insultò i poliziotti durante lo sfratto, chiesti 9 mesi per Morgan. Il cantautore a processo a Monza con l’accusa di avere insultato gli agenti definendoli ‘mostri’, ‘becchini’, ‘ignoranti’. Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Insulti ai poliziotti durante lo sfratto. Chiesti nove mesi per Morgan - Nel 2019 l’allontanamento forzato dalla casa di via Adamello: è imputato di oltraggio a pubblico ufficiale. Segnala msn.com
Morgan, chiesti 9 mesi di carcere per il cantautore. Cos'è successo - è a processo per oltraggio a pubblico ufficiale. Come scrive today.it
Morgan, chiesti 9 mesi di carcere: insultò i poliziotti durante lo sfratto dalla sua casa. Ecco cosa disse agli agenti - È stata la Procura di Monza a chiedere la condanna per il cantautore 52enne Marco Castoldi, a processo per oltraggio a pubblico ufficiale ad ... Riporta msn.com