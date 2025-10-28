Monza schiacciasassi | 3-0 al Palermo adesso la vetta è a -1

Monza, 28 ottobre 2025 – La prova del nove viene passata a pieni voti. Dieci con lode per un Monza in versione schiacciasassi. I biancorossi passeggiano 3-0 su un Palermo completamente inerme e vincono al Barbera dopo oltre 45 anni dall’ultima volta. Davanti ai 26mila spettatori sempre più silenziosi c’è gara solo nei primi venticinque minuti. Poi gli uomini di Paolo Bianco si scatenano, trascinati da Dany Mota e Izzo. Uno attaccante, l’altro difensore. Entrambi leader, entrambi goleador. A cui si aggiunge la falcata fulminea e sempre più determinante di Azzi, che chiude i conti in pieno recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza schiacciasassi: 3-0 al Palermo, adesso la vetta è a -1

