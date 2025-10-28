Monza pugno duro della giunta | fino a 5mila euro di multa a chi non rispetta le ordinanze del sindaco
Chi non rispetterà le ordinanze firmate dal sindaco rischierà di dover pagare fino a 5 mila euro di multa. È quanto si può leggere nel documento attraverso il quale nei giorni scorsi la giunta Pilotto, su proposta dell'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, ha disciplinato l’applicazione delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
