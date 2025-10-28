Monza entra nella top ten italiana delle smart city e in una categoria sale anche sul podio

In un anno ha guadagnato sei posti passando dal 16esimo al decimo, rientrando così a pieno titolo nella top ten dei capoluoghi italiani smart city. Una classifica redatta dalle società Blum e Prokalos con il patrocinio di Anci (Associazione italiani comuni d’Italia). City Vision score è una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

https://www.seregno.tv/monza-entra-in-posta-con-un-pitbull-si-rifiuta-di-mettere-la-museruola-al-cane-e-da-in-escandesce-la-cgil-condanna-laccaduto/ - facebook.com Vai su Facebook

Il Monza batte 3-2 il Genoa e vola nella top ten della Serie A: decide un gol di Daniel Maldini - A Marassi Genoa e Monza danno vita a una partita splendida, che vincono i brianzoli per 3- Scrive fanpage.it

La hit del benessere. Monza nella top ten delle città italiane dove è meglio vivere - Alla voce “Ricchezza e consumi“ è persino prima: "Per noi è una conferma". Si legge su ilgiorno.it

I portieri più costosi in Serie A: Di Gregorio entra in top-10 - Il mercato è partito e la Juventus ha fatto le sue prime mosse per costruire la rosa a disposizione di Thiago Motta. Lo riporta calciomercato.com