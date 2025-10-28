Monza brilla per il Natale | ecco quando verranno accese le luminarie
Ancora qualche giorno e Monza brillerà di luci e divertimento. La giunta comunale ha infatti approvato il piano per l'illuminazione delle vie cittadine e la realizzazione di eventi in occasione del Natale. Il progetto, per un costo totale di 200mila euro, è stato stilato in collaborazione con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
