Monza avanti a gonfie vele Ora nel mirino c’è Novara

Tre partite in otto giorni. Una settimana lunga per capire quanto sia forte l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, già capace di schiantare l’ambizioso Why Sport Valdagno nella prima tappa di questo percorso ad alto rischio. Ma gli esami, nel campionato di hockey pista, non finiscono mai, soprattutto per una squadra che ha una voglia matta di puntare alle primissime posizioni. Monza, infatti, già domani sera affronterà in trasferta l’Azzurra Novara, per poi tornare al PalaSomaschini di Seregno per un’altra sfida del venerdì sera: questa volta l’appuntamento casalingo della quinta giornata è con il Forte dei Marmi alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

