Monti Dauni a rischio la copertura medica per centinaia di cittadini

Foggiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti al rischio che centinaia di cittadini dei Monti Dauni restino senza assistenza sanitaria di base, il sindaco di Castelluccio Valmaggiore Pasquale Marchese è sceso in campo, anche in rappresentanza dei colleghi di Faeto e Celle di San Vito. Sul tavolo, una richiesta all’ASL Foggia e alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

monti dauni rischio coperturaIMPEGNO Assistenza sanitaria nei Monti Dauni: il sindaco di Castelluccio Valmaggiore ottiene l’impegno della Regione - Chiesta una deroga al massimale individuale per il medico di base in servizio a Castelluccio Valmaggiore. Segnala statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Monti Dauni Rischio Copertura