Monti Dauni a rischio la copertura medica per centinaia di cittadini
Davanti al rischio che centinaia di cittadini dei Monti Dauni restino senza assistenza sanitaria di base, il sindaco di Castelluccio Valmaggiore Pasquale Marchese è sceso in campo, anche in rappresentanza dei colleghi di Faeto e Celle di San Vito. Sul tavolo, una richiesta all’ASL Foggia e alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
