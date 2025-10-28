Montesarchio furti e spaccio di droga | tre arresti
Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio costantemente impegnati nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e del contrasto al commercio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio caudino, nella serata di ieri, hanno tratto in arresto due uomini del posto, rispettivamente di 28 e 32 anni, colti poco dopo aver asportato attrezzatura agricola dal furgone di un esercente ambulante. Dopo essersi dati alla fuga con la refurtiva, a bordo di un’autovettura, venivano inseguiti e fermati in pochi minuti dal tempestivo intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno riconsegnato l’attrezzatura rubata al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
