Montepulciano capitale del Pd | correntone Schlein in conclave L’ex ministro Speranza ’di casa’

Montepulciano, 28 ottobre 2025 – La notizia è apparsa per la prima volta online venerdì (con l’immancabile Dagospia tra i primi), poi è dilagata su tutta la stampa nazionale, arricchendosi di dettagli e scatenando una ridda di commenti. In breve, dal 28 al 30 novembre Montepulciano ospiterà una ‘tre giorni’ che segnerà il ricongiungimento tra tre grandi correnti del Pd, favorevoli alla segretaria Elly Schlein, ‘Area dem’ di Dario Franceschini, ‘Dems’, di Andrea Orlando e Peppe Provenzano, e l’ex Articolo 1 di Roberto Speranza. Un forum, non una riunione, come tale aperto a tutti (già segnalati, tra i relatori, Gianrico Carofiglio, che nel giugno 2023 intrattenne il pubblico dell’Emporio Letterario di Pienza con una relazione sulla scrittura narrativa, e tra i presenti Gianni Cuperlo, che a Montepulciano ha un legame stretto con Andrea Biagianti, ora funzionario della Cgil, nel 2013 coordinatore regionale della candidatura del parlamentare triestino alla segreteria nazionale) e che metterà dunque la cittadina al centro dell’attenzione della politica nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montepulciano capitale del Pd: correntone Schlein in conclave. L’ex ministro Speranza ’di casa’

