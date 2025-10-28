Montepellegrino parte la differenziata per 30 mila abitanti ma è subito protesta | A molti mancano i bidoni
Parte tra le difficoltà la raccolta differenziata “porta a porta” nel quartiere Montepellegrino. Da oggi circa 30 mila residenti e 2.500 attività commerciali sono chiamati a separare le diverse frazioni di rifiuti. Ma come segnalato a PalermoToday “in via Imperatore Federico hanno tolto i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
