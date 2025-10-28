Montemesola a scuola con Colorino per la festa dell’Accoglienza
Tarantini Time Quotidiano Colorino è un simpatico folletto che ama i colori e che, con la sua allegria contagiosa, è diventato il protagonista delle attività che quest’anno accompagneranno i bambini della scuola dell’infanzia di Montemesola. “Sporcando” di colore qua e là, Colorino ha conquistato i cuori e la fantasia dei piccoli delle quattro sezioni del plesso Enriquez, rendendosi il simbolo perfetto di questa nuova avventura educativa. E sono stati proprio i colori, vivaci e gioiosi, a fare da filo conduttore della Festa dell’Accoglienza, tenutasi questa mattina: un’iniziativa che ha coinvolto tutte le sezioni, pensata per accogliere con calore i nuovi ingressi e i loro genitori nel complesso, ma anche meraviglioso, mondo della scuola. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si trova al pronto soccorso di Taranto una donna di 42 anni trovata, nel pomeriggio, per strada a Montemesola con il viso insanguinato. - facebook.com Vai su Facebook
Scuola calcio, una festa per salutare una stagione intensa e ricca di eventi a Montopoli - Una festa per salutare una stagione intensa e ricca di eventi a Montopoli, dove la scuola calcio dell’Usd Montopoli ha accolto per l’ultima volta in questa stagione le sue squadre. Da ilmessaggero.it