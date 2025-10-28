Tarantini Time Quotidiano Colorino è un simpatico folletto che ama i colori e che, con la sua allegria contagiosa, è diventato il protagonista delle attività che quest’anno accompagneranno i bambini della scuola dell’infanzia di Montemesola. “Sporcando” di colore qua e là, Colorino ha conquistato i cuori e la fantasia dei piccoli delle quattro sezioni del plesso Enriquez, rendendosi il simbolo perfetto di questa nuova avventura educativa. E sono stati proprio i colori, vivaci e gioiosi, a fare da filo conduttore della Festa dell’Accoglienza, tenutasi questa mattina: un’iniziativa che ha coinvolto tutte le sezioni, pensata per accogliere con calore i nuovi ingressi e i loro genitori nel complesso, ma anche meraviglioso, mondo della scuola. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, a scuola con Colorino per la festa dell’Accoglienza