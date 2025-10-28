Montella loda Calhanoglu | Quando ce l’hai è un problema vi spiego il motivo Quando arrivò al Milan…

Inter News 24 Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, spende parole al miele nei confronti di Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter. Per il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, è impossibile fare a meno di Hakan Calhanoglu. Intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol con Adani, Cassano e Ventola, l’ex allenatore ha spiegato quanto il regista dell’ Inter sia fondamentale per la sua squadra. Montella ha definito Calhanoglu “la mente” e la “certezza” della Turchia. La sua presenza è talmente importante che, quando manca, l’intera squadra fatica a ritrovarsi, poiché i compagni si appoggiano a lui quasi inconsciamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Montella loda Calhanoglu: «Quando ce l’hai è un problema, vi spiego il motivo. Quando arrivò al Milan…»

Altre letture consigliate

Montella pazzo di Calhanoglu: “Strepitoso. Quando ce l’hai è un problema perché…” - Le considerazioni del commissario tecnico della Turchia sul numero 20 dell'Inter imprescindibile con la sua nazionale Calhanoglu ... Secondo msn.com

Pagina 0 | Montella su Gasperini: "Pellegrini? Intuito, destino e idee chiare". Poi l'elogio a Dybala, Yildiz e Calhanoglu - “Sicuramente è stata un’emozione forte per Lorenzo, l’ho avuto nelle giovanili, è tifoso della Roma, la sente più di altri la partita. Segnala corrieredellosport.it

Montella: "Sono molto felice per Pellegrini. Yildiz e Calhanoglu? Straordinari". VIDEO - Intervenuto a Sky Sport 24, il CT della Turchia ed ex calciatore e allenatore della Roma ha commentato il gol di Pellegrini nel derby: "Ho avuto Lorenzo nelle giovanili, è fortissimo e romanista, ... Da sport.sky.it