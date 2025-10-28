Tempo di lettura: < 1 minuto Le classi elementari e medie di Montefredane – uno dei comuni più colpiti dal sisma registrato nei giorni scorsi in Irpinia – saranno trasferite ad Altavilla Irpina. L’amministrazione comunale di Montefredane garantirà il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni. La decisione al termine di un incontro con le famiglie degli studenti, il dirigente scolastico Attilio Lieto e l’amministrazione comunale di Altavilla Irpina, rappresentata dall’assessore Rita Tirri. Nel frattempo, si continuerà a lavorare per individuare e allestire nuove aule nel territorio comunale, in attesa degli esiti delle verifiche strutturali tuttora in corso sull’edificio scolastico di Via Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Montefredane, ancora un cambio per la scuola: si va ad Altavilla