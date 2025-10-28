Montefredane ancora un cambio per la scuola | si va ad Altavilla

Anteprima24.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Le classi elementari e medie di Montefredane – uno dei comuni più colpiti dal sisma registrato nei giorni scorsi in Irpinia – saranno trasferite ad Altavilla Irpina. L’amministrazione comunale di Montefredane garantirà il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni. La decisione al termine di un incontro con le famiglie degli studenti, il dirigente scolastico Attilio Lieto e l’amministrazione comunale di Altavilla Irpina, rappresentata dall’assessore Rita Tirri. Nel frattempo, si continuerà a lavorare per individuare e allestire nuove aule nel territorio comunale, in attesa degli esiti delle verifiche strutturali tuttora in corso sull’edificio scolastico di Via Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

montefredane ancora un cambio per la scuola si va ad altavilla

© Anteprima24.it - Montefredane, ancora un cambio per la scuola: si va ad Altavilla

Scopri altri approfondimenti

montefredane cambio scuola altavillaMontefredane, scuola primaria e secondaria provvisoriamente allocate ad Altavilla Irpina - L’Amministrazione comunale di Montefredane garantirà il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni. Come scrive irpinianews.it

montefredane cambio scuola altavillaTerremoto Irpinia, le classi elementari e medie di Montefredane trasferite ad Altavilla - L’Amministrazione comunale di Montefredane garantirà il servizio di trasporto scolastico per tutti gli ... Riporta corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Montefredane Cambio Scuola Altavilla