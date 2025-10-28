Uffici comunali al lavoro per risolvere i problemi nel parcheggio interrato della ex Montecatini. La segnalazione dopo il secondo sopralluogo nell’area, la prima un paio di settimane fa, organizzato dalla commissione Urbanistica del presidente Augusto Castelli insieme all’assessore Elena Guadagni, con l’intervento e le richieste della delegazione della Consulta disabili del Comune. Sul posto anche l’architetto Stefano Demi, il progettista che si è occupato del piano di eliminazione delle barriere architettoniche per il Comune. L’obiettivo della commissione era fornire un aggiornamento sulla sistemazione di alcuni stalli per le persone diversamente abili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecatini, un posteggio senza barriere architettoniche