Monte San Savino, 28 ottobre 2025 – Una svastica con bomboletta spray nera è apparsa nella serata di ieri, 27 ottobre, sulle strisce pedonali di Porta Fiorentina, a Monte San Savino, in Valdichiana (Arezzo). La Polizia municipale ha avviato accertamenti per individuare i responsabili, ma dalle prime verifiche sembra che in quella zona non siano presenti telecamere di videosorveglianza in grado di riprendere il momento in cui il simbolo è stato disegnato. L’episodio è stato segnalato alla Digos della Questura di Arezzo. In giornata sarà presentata denuncia contro ignoti. Il gesto ha suscitato indignazione e sconcerto tra i cittadini savinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte San Savino, svastica sulle strisce pedonali: scattano le indagini