Monte San Savino svastica sulle strisce pedonali | scattano le indagini
Monte San Savino, 28 ottobre 2025 – Una svastica con bomboletta spray nera è apparsa nella serata di ieri, 27 ottobre, sulle strisce pedonali di Porta Fiorentina, a Monte San Savino, in Valdichiana (Arezzo). La Polizia municipale ha avviato accertamenti per individuare i responsabili, ma dalle prime verifiche sembra che in quella zona non siano presenti telecamere di videosorveglianza in grado di riprendere il momento in cui il simbolo è stato disegnato. L’episodio è stato segnalato alla Digos della Questura di Arezzo. In giornata sarà presentata denuncia contro ignoti. Il gesto ha suscitato indignazione e sconcerto tra i cittadini savinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
31 Ottobre - 2 Novembre: "La città di Halloween" a Monte San Savino. www.facebook.com/share/1BGssFGcWs/ - facebook.com Vai su Facebook
Incantum: Monte San Savino a lume di candela - Dopo il successo delle edizioni precedenti a La Verna, Colleviti (PT) e Camaldoli, la manifestazione più suggestiva dedicata al Appuntamento sabato 18 ottobre dalle ore 20,00 alle 24 ... Scrive ilcittadinoonline.it
Il centro di Monte San Savino illuminato dalle candele, sarà una notte da Incantum - Dopo il successo delle edizioni precedenti a La Verna, Colleviti (Pistoia) e Camaldoli, la manifestazione più suggestiva dedicata al patrimonio storico- Riporta corrierediarezzo.it
Monte San Savino si trasforma in un grande mercatino delle pulci - Il Mercatino delle Pulci di Monte San Savino si conferma così non solo un evento dedicato al collezionismo e al vintage, ma anche una festa del riuso e della creatività, capace di attrarre visitatori, ... Segnala msn.com