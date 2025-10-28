Montalbano Elicona 275mila euro per il restyling della strada rurale Fontana Pumo Rinaldino
Il Comune di Montalbano Elicona beneficia di un contributo pubblico di 275.000 euro per la manutenzione straordinaria della strada interpoderale “Fontana Pumo Rinaldino”, nell’ambito del programma regionale dedicato al miglioramento della viabilità rurale.L’intervento è stato ammesso tra i 24. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
