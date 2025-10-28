Il cavaliere faentino, Alberto Liverani (foto), dopo avere vinto per cinque anni il titolo di campione d’Italia Giostra all’anello monta storica Fitetrec Ante, domenica scorsa ha abdicato, giungendo terzo. Il titolo tricolore è andato al toscano di Pistoia, Francois Lo Re. Sarteano (Siena) ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale degli sport equestri storici: il Campionato italiano e Trofeo delle Regioni di monta storica, organizzato dalla Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante (Fitetrec-Ante), con il patrocinio del Coni e del Comune di Sarteano, in collaborazione con l’Associazione Equestre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Monta storica, Alberto Liverani solo terzo al Campionato italiano