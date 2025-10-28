Monsterland scalda già i motori Acque parco chiuso per la festa
Prende forma, in Autodromo, il villaggio che venerdì sera ospiterà il Monsterland Halloween Festival. In fondo al paddock, accanto alle tensostrutture allestite ormai da giorni per l’evento, è spuntata ora anche una grande ruota panoramica stile Wec-F1. Lavori nella pancia dell’Enzo e Dino Ferrari, dunque, ma anche negli uffici comunali, in vista dello show che richiamerà in riva al Santerno oltre 30mila persone ad assistere alle esibizioni di Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa, Anna Pepe, Kid Yugi e Gabry Ponte. La polizia locale ha emanato ieri un’ordinanza che prevede una serie di modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’ordinato svolgimento della manifestazione che inizierà alle 18 e andrà avanti fino alle 5 del mattino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
