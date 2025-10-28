Mondiali Taekwondo 2025 si ferma al secondo turno la corsa di Ludovico Iurlaro

Il 18enne pugliese, al debutto iridato tra i senior, esce contro la quarta testa di serie dopo una buona vittoria all’esordio Termina al secondo turno l’avventura di Ludovico Iurlaro ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, in corso a Wuxi (Cina). Il giovane azzurro, classe 2007, si è fermato nella categoria -68 kg dopo aver superato l’esordio assoluto in una rassegna iridata senior, lasciando intravedere ottime potenzialità per il futuro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it