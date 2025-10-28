Mondiali taekwondo 2025 oggi | orari 28 ottobre tv programma streaming italiani in gara
L’Italia torna sul tatami in occasione della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Quest’oggi, martedì 28 ottobre, verranno assegnati altri due titoli nella prima rassegna iridata del nuovo quadriennio a cinque cerchi verso i Giochi di Los Angeles 2028. Dopo l’argento di Simone Alessio nella -87 kg, la spedizione azzurra spera di giocarsi qualcosa di importante anche nei -68 kg con Ludovico Iurlaro. Il diciottenne nativo di Brindisi, bronzo europeo U21 nel 2024, dovrà cominciare il suo cammino addirittura dai 64mi di finale non avendo ranking in questa categoria e anche in caso di vittoria al debutto entrerebbe in rotta di collisione al secondo turno con il forte cinese Diao Lixingjun. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Simone Alessio conquista l’argento ai Mondiali di Taekwondo: Mascaro (Fita Calabria) esalta un risultato storico per l’Italia - X Vai su X
Ai Mondiali di taekwondo Simone Alessio vince l’argento nella per lui nuova categoria -87 kg. Terzo podio iridato in carriera in tre categorie differenti Anna Bigarello #wuxi2025 #taekwondo - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 27 ottobre, tv, programma, streaming - Oggi, lunedì 27 ottobre, è in programma la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principali della stagione post- oasport.it scrive
Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 25 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Tutto pronto a Wuxi per la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione post- Riporta oasport.it
Taekwondo, argento mondiale per il calabrese Simone Alessio: «Esempio di talento e sacrificio» - Il campione firma un nuovo record: terza medaglia consecutiva ai Mondiali in categorie diverse. corrieredellacalabria.it scrive