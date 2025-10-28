momento no recanatese al tappeto decisioni rinviate

Nulla di nuovo sotto il sole della Recanatese: ogni volta chi ha a cuore le sorti dei giallorossi confida nella svolta e puntualmente arrivano le delusioni visto che siamo giunti alla sesta sconfitta consecutiva. A Pomezia, magrissima consolazione, non è stata la peggiore prestazione, anzi. In definitiva la differenza l’ha fatta la prodezza di Federico Suffer dopo una ventina di minuti, sulla quale comunque ci sarebbe da ridire. L’esterno sinistro laziale, infatti, ha ricevuto sulla fascia un pallone scagliato dalla linea centrale del campo che ha scavalcato Giusti. Controllo di petto e staffilata al volo che si è insaccata all’incrocio battendo Zagaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

