Momento no Recanatese al tappeto Decisioni rinviate
Nulla di nuovo sotto il sole della Recanatese: ogni volta chi ha a cuore le sorti dei giallorossi confida nella svolta e puntualmente arrivano le delusioni visto che siamo giunti alla sesta sconfitta consecutiva. A Pomezia, magrissima consolazione, non è stata la peggiore prestazione, anzi. In definitiva la differenza l’ha fatta la prodezza di Federico Suffer dopo una ventina di minuti, sulla quale comunque ci sarebbe da ridire. L’esterno sinistro laziale, infatti, ha ricevuto sulla fascia un pallone scagliato dalla linea centrale del campo che ha scavalcato Giusti. Controllo di petto e staffilata al volo che si è insaccata all’incrocio battendo Zagaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
| ' : Dopo la grande vittoria in Coppa Italia, l’Unipomezia torna a fare bottino pieno in campionato superando di misura la Recanatese grazie al centro di Suffer nel primo tempo. Gli ospiti ap - facebook.com Vai su Facebook
Momento no. Recanatese al tappeto. Decisioni rinviate - Pomezia era stata indicata come la gara spartiacque, probabilmente si va avanti così fino al derby col Castelfidardo. Riporta sport.quotidiano.net
Serie C, continua il momento no del Pescara: la Recanatese vince 3-2. Gol e highlights - Continua il momento no in casa Pescara che cade anche in casa della Recanatese e porta a quattro le sconfitte nelle ultime cinque gare. Come scrive tuttomercatoweb.com
Momento no. Cianni: "Recanatese, c’è da dare di più» - "Non farti cadere le braccia", recitava una vecchia canzone di Bennato che sembra adattarsi perfettamente al momento, in campo e fuori, della Recanatese ed il dt Josè Cianni, relativamente alla ... msn.com scrive