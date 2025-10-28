Molotov all' ex Ilva e striscione contro il forno | il comitato prende le distanze

Il comitato No Forno Elettrico Genova ha espresso forte condanna verso ogni forma di violenza, sia fisica che verbale, e verso qualsiasi linguaggio aggressivo rivolto a persone o gruppi che esprimono opinioni diverse.L’allarme è scattato in seguito al ritrovamento, nell’area dell’ex Ilva di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Scatola con molotov trovata davanti a portineria ex Ilva Genova - X Vai su X

Scatola con molotov trovata davanti a portineria ex Ilva Genova - Una scatola con due bottiglie molotov, sassi, bulloni e fumogeni è stata trovata questa notte nei pressi della portineria dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. Segnala ansa.it

Molotov e striscione No al forno davanti all’ex ILVA di Cornigliano: indagini in corso - La notte scorsa, nei pressi della portineria dello stabilimento dell’ex ILVA nel quartiere genovese di Cornigliano, è stata scoperta una scatola con due molotov ... ligurianotizie.it scrive

Molotov all'ex Ilva e striscione contro il forno: il comitato prende le distanze - Ritrovamento a Cornigliano di una scatola con bottiglie molotov e striscione contro il forno elettrico, il comitato contro il forno elettrico invita al dialogo e alla mobilitazione civile pacifica ... Riporta genovatoday.it