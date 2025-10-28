Moggi senza filtri sulla Juventus | Spalletti non può risolvere tutti i problemi Poi indica la via | Bisognerebbe intervenire così

Moggi non usa mezzi termini: squadra senza qualità, dirigenza assente e attacco deludente. L’arrivo del nuovo tecnico non risolverà i problemi. Una critica feroce, un’analisi impietosa che non risparmia nessuno, dalla squadra alla società. L’ex Direttore Generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per commentare il momento nerissimo che sta vivendo la sua ex squadra. Per Moggi, la Vecchia Signora attuale è lontana anni luce dai fasti del passato, una squadra con problemi strutturali profondi che un semplice cambio in panchina non potrà risolvere. Moggi: una squadra senza centrocampo né attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi senza filtri sulla Juventus: «Spalletti non può risolvere tutti i problemi». Poi indica la via: «Bisognerebbe intervenire così»

Argomenti simili trattati di recente

Martedì 28 ottobre 2025 torna su Rai2 il programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani. La conduttrice affronta i suoi ospiti in interviste senza filtri, tra ironia e tensione, mettendo a nudo personaggi della cultura, dello spettacolo, della politica e del costu - facebook.com Vai su Facebook

Juve, Moggi: 'Yildiz? Ha piedi discreti, ma è Nico Paz che accosterei a Del Piero' - L'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Juventibus e parlando della stella bianconera Kenan Yildiz ha detto: " Molti esaltano il turco e per carità, parliamo di un giocatore con i ... Come scrive it.blastingnews.com

Oppini senza filtri sulla Juve: «Organizzazione di una squadra di calcetto del martedì sera». Poi dice la sua sulla possibile stagione dei bianconeri - Oppini sull’umiliante ko bianconero: squadra sovrastata sotto ogni aspetto, obiettivo ridimensionato e un paragone impietoso Una sconfitta che brucia, una prestazione imbarazzante che scatena la rabbi ... Scrive juventusnews24.com

Del Piero, il retroscena Juve-Moggi: “Senza il nostro intervento la leggenda non sarebbe mai nata” - In molti stanno facendo dei paralleli tra l’attuale trattativa per il rinnovo di Yildiz con la vostra. Secondo tuttosport.com