Modric giocatore insostituibile per il Milan Stasera contro l’Atalanta si prova a tentare il bis

Luka Modric, insostituibile in casa Milan, e contro l’Atalanta vorrà ripetersi nella maniera migliore possibile Luka Modric, l’insostituibile metronomo del Milan, si appresta a giocare la sua nona partita consecutiva da titolare contro l’Atalanta. A 40 anni compiuti, il croato è un pilastro inamovibile per Massimiliano Allegri, indispensabile per la sua classe, la sua leadership . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Modric, giocatore insostituibile per il Milan. Stasera contro l’Atalanta si prova a tentare il bis

