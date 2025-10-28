modena vincere il derby per sognare ancora

Ci sono notti e notti. Alcune sono destinate ad entrare nella storia più di altre, trattasi di pura questione campanilistica ancora molto affascinante. E di gloria, se vogliamo effimera ma pur sempre gloria. Reggiana e Modena si ritrovano cinque mesi dopo il giorno della frattura tra il pubblico canarino e la formazione di Mandelli, vero anno ’zero’ del progetto che sta guidando Andrea Sottil con ottime sensazioni fin qui. La scelta di blindarsi, non rilasciando alcuna dichiarazione e svolgendo ben due doppie sedute dopo l’Empoli, è sinonimo di estrema concentrazione e di minuziosa attenzione anche al minimo vantaggio che, tradotto, ha visto il Modena godere di un giorno in più di riposo e lavoro rispetto ai colleghi granata, reduci dal ko di Monza di sabato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

