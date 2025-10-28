Modena Vincere il derby per sognare ancora
Ci sono notti e notti. Alcune sono destinate ad entrare nella storia più di altre, trattasi di pura questione campanilistica ancora molto affascinante. E di gloria, se vogliamo effimera ma pur sempre gloria. Reggiana e Modena si ritrovano cinque mesi dopo il giorno della frattura tra il pubblico canarino e la formazione di Mandelli, vero anno ’zero’ del progetto che sta guidando Andrea Sottil con ottime sensazioni fin qui. La scelta di blindarsi, non rilasciando alcuna dichiarazione e svolgendo ben due doppie sedute dopo l’Empoli, è sinonimo di estrema concentrazione e di minuziosa attenzione anche al minimo vantaggio che, tradotto, ha visto il Modena godere di un giorno in più di riposo e lavoro rispetto ai colleghi granata, reduci dal ko di Monza di sabato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Reggiana-Modena, il derby oltre la vetta della classifica: storia, rivalità e gol davanti a Ligabue - I giovani di Dionigi all’assalto dell’imbattuta capolista di Sottil, davanti a un ospiet speciale. Lo riporta msn.com
Modena, Pedro Mendes: "A Palermo per vincere. L'affetto dei tifosi ci dà fiducia" - Il centravanti del Modena Pedro Mendes ha parlato nella serata di ieri nel corso di un incontro presso il negozio ufficiale del club parlando dell'affetto dei tifosi e dell'ottimo momento della ... tuttomercatoweb.com scrive
Cotali carica il Modena: "Clima positivo, vincere aiuta a lavorare meglio" - L’esterno del Modena, Matteo Cotali, ha parlato a Il Resto del Carlino dell’ottimo momento vissuto dalla squadra e della sfida di cartello contro il Palermo, in programma nel prossimo weekend allo ... Scrive tuttomercatoweb.com