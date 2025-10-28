Moby Dick Festival 2025 un’edizione partecipata e viva segnata dal pensiero critico e dal desiderio di incontro

Arezzo, 28 novembre 2025 – Il sipario si è chiuso sul Moby Dick Festival 2025, confermando la sua capacità di unire voci e generazioni diverse attorno alla parola e al racconto. La partecipazione è stata alta in ogni appuntamento: l'entusiasmo del pubblico, file per l'acquisto dei libri e firmacopie, sono il segno di un crescente bisogno di confronto culturale. Tra i momenti più significativi, gli incontri dedicati alla letteratura contemporanea, ai diritti e alle migrazioni, alle narrazioni dal basso e alla memoria collettiva, che hanno ribadito la vocazione del festival a costruire un dialogo aperto tra la parola scritta e la vita reale.

