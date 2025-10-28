Mo | Peluffo Pd ' solidarietà a Fiano grave ogni tentativo di censura'
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Piena solidarietà a Emanuele Fiano. È inaccettabile che in un Paese come l'Italia, a ottant'anni dalla Liberazione, gli sia stato impedito di parlare. Impedire a qualcuno di intervenire in un'università è un gesto grave e intollerabile. La libertà di parola e di confronto sono pilastri della nostra democrazia e vanno difesi senza ambiguità". Così in una nota Vinicio Peluffo, deputato del Partito Democratico e commissario del Pd di Pisa. "Emanuele rappresenta da sempre un punto di riferimento per la nostra comunità democratica, per il suo impegno costante nel difendere i valori della Costituzione, della memoria e dell'antifascismo, e per la coerenza con cui ha portato avanti la sua azione politica, dentro e fuori il Parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovi cortei, oggi a Torino, in solidarietà alla Flotilla e alla popolazione di Gaza. Mentre un blocco di manifestanti bloccava lo svincolo della tangenziale sud, un altro gruppo di circa 70 manifestanti in bici ha raggiunto l’aeroporto di Caselle – azione che non er - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Peluffo (Pd), 'solidarietà a Fiano, grave ogni tentativo di censura' - È inaccettabile che in un Paese come l’Italia, a ottant’anni dalla Liberazione, gli sia stato impedito di parlare. Scrive lanuovasardegna.it
Mo: Sardone, 'Pd e sindacati sostengono antisemiti e delinquenti' - "Occupazioni di tangenziali e autostrade, scontri con polizia e carabinieri, monumenti deturpati come a Milano, vandalismi in varie città, insulti alle forze dell'ordine e ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it