Mo | Peluffo Pd ' solidarietà a Fiano grave ogni tentativo di censura'

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Piena solidarietà a Emanuele Fiano. È inaccettabile che in un Paese come l'Italia, a ottant'anni dalla Liberazione, gli sia stato impedito di parlare. Impedire a qualcuno di intervenire in un'università è un gesto grave e intollerabile. La libertà di parola e di confronto sono pilastri della nostra democrazia e vanno difesi senza ambiguità". Così in una nota Vinicio Peluffo, deputato del Partito Democratico e commissario del Pd di Pisa. "Emanuele rappresenta da sempre un punto di riferimento per la nostra comunità democratica, per il suo impegno costante nel difendere i valori della Costituzione, della memoria e dell'antifascismo, e per la coerenza con cui ha portato avanti la sua azione politica, dentro e fuori il Parlamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

