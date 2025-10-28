Mo | Malan ' solidarietà a Fiano gli impediscono di parlare perchè ebreo'

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Piena solidarietà a Emanuele Fiano, esponente del Pd. All'università di Venezia attivisti pro Pal gli impediscono di parlare. Perché? Perché è ebreo". Lo scrive su X Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo malan solidariet224 a fiano gli impediscono di parlare perch232 ebreo

© Iltempo.it - Mo: Malan, 'solidarietà a Fiano, gli impediscono di parlare perchè ebreo'

Leggi anche questi approfondimenti

mo malan solidariet224 fianoMo: Malan, 'solidarietà a Fiano, gli impediscono di parlare perchè ebreo' - All'università di Venezia attivisti pro Pal gli impediscono di parlare. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Malan Solidariet224 Fiano