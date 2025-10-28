Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Questa intolleranza verso tutto ciò che appartiene alla comunità ebraica italiana, che per altro è fatta di cittadini italiani e non di Israele, si è manifestata anche contro un ex parlamentare del Pd come Emanuele Fiano, a cui esprimo piena solidarietà e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo a 4 di Sera su Rete4. Se rivedo il clima degli anni di Piombo? "No, per fortuna, al di là del gesto, il clima è figlio - prosegue - forse della stessa ideologia, ma è completamente diverso nella presenza nella società, nell'attitudine dello Stato a contrastarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: La Russa, 'piena solidarietà a Fiano, non abbassare guardia di fronte a intolleranza'