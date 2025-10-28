Mo | La Russa ' piena solidarietà a Fiano non abbassare guardia di fronte a intolleranza'
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Questa intolleranza verso tutto ciò che appartiene alla comunità ebraica italiana, che per altro è fatta di cittadini italiani e non di Israele, si è manifestata anche contro un ex parlamentare del Pd come Emanuele Fiano, a cui esprimo piena solidarietà e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo a 4 di Sera su Rete4. Se rivedo il clima degli anni di Piombo? "No, per fortuna, al di là del gesto, il clima è figlio - prosegue - forse della stessa ideologia, ma è completamente diverso nella presenza nella società, nell'attitudine dello Stato a contrastarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fra i regni più brevi della storia c’è quello di Michele Romanov, zar di Russia solo per un giorno: dal 15 al 16 marzo 1917. Successe in piena Rivoluzione Russa. Michele nacque a San Pietroburgo nel 1878, quinto figlio di Alessandro III e della zarina Dagmar - facebook.com Vai su Facebook
Mo: La Russa, 'piena solidarietà a Fiano, non abbassare guardia di fronte a intolleranza' - Gli episodi nei licei di Genova e Torino "sono dei segnali di fronte ai quali bisogna non abbassare mai la guardia. Riporta iltempo.it