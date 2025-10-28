Mo | Gelmini fuori antisemitismo da scuole e Università'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Ieri all'Università Ca' Foscari di Venezia alcuni attivisti Pro Pal hanno minacciato Emanuele Fiano, a cui va tutta la mia solidarietà, impedendogli di intervenire. Un fatto gravissimo, che semina, ancora una volta, odio in un luogo in cui dovrebbero prevalere dialogo e confronto. Tutto questo è inaccettabile. Fuori la violenza e l'antisemitismo dalle scuole e dalle Università”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

