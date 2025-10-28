Mo | Forum famiglie ' Hamas viola accordo tregua agire con decisione'
Tel Aviv, 28 ott. (AdnkronosAfp) - Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha esortato le autorità israeliane ad "agire con decisione" contro Hamas, accusando il gruppo di aver violato la tregua restituendo solo parzialmente i resti di un prigioniero precedentemente recuperato. "Alla luce della grave violazione dell'accordo da parte di Hamas la scorsa notte. il governo israeliano non può e non deve fare finta di niente e deve agire con decisione", ha dichiarato in un comunicato il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi. Oggi Israele ha reso noto che resti parziali di ostaggi restituiti da Hamas ieri appartengono a un prigioniero deceduto e recuperato dall'esercito circa due anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
