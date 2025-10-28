Mo | famiglie ostaggi ' incontro urgente con Netanyahu dopo violazioni Hamas'
Tel Aviv, 28 ott. (Adnkronos) - Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha chiesto un incontro urgente con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in merito alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas. La richiesta è stata inoltrata dopo l'identificazione dei resti dell'ostaggio ucciso Ofir Tzarfati, il cui corpo era già stato precedentemente restituito. Il premier incontrerà i massimi funzionari della difesa israeliana per "esaminare la risposta di Israele alle violazioni". "Alla luce della grave violazione dell'accordo da parte di Hamas la scorsa notte e delle segnalazioni di prove documentate che dimostrano che Hamas ha ingannato e fabbricato informazioni durante il processo di localizzazione degli ostaggi, le famiglie chiedono un incontro urgente con il Primo Ministro", si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
