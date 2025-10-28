Mo | Ceccardi Lega ' non far parlare ebrei in università ricorda tempi bui'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non far parlare i cittadini ebrei nelle università ricorda tempi bui, che non devono più ripetersi. Quante volte abbiamo detto ‘mai più'? E invece di errori così gravi e irrispettosi se ne stanno facendo molti. L'antisemitismo deve essere cacciato via dalle università, che devono difendere il dibattito, la libertà e il rispetto delle appartenenze etniche". Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, commentando a Ping Pong su Rai Radio1 le proteste all'Università Ca' Foscari di Venezia contro l'intervento dell'ex deputato Pd Emanuele Fiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Ceccardi (Lega), 'non far parlare ebrei in università ricorda tempi bui'

Approfondisci con queste news

Susanna CECCARDI, Europarlamentare Lega > LUNEDÌ 27 OTTOBRE ore 10:05 a "Re Start" (Rai 3) Streaming: raiplay.it/dirette/rai3 | Tw: @Restart_Rai $restart - X Vai su X

Lega - Salvini Premier. . Susanna Ceccardi: Se gli ostaggi nelle mani dei tagliagole di Hamas sono stati liberati e le bombe non cadono più sui civili a Gaza è solo grazie al presidente Trump. L'Europa, assente dai tavoli della diplomazia che conta, ha dimostr - facebook.com Vai su Facebook

Primo incontro tra Ceccardi e Vannacci: tregua armata sul Carroccio toscano - Cinque ore di riunione nella sede della Lega a Sesto. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

La Lega rivendica il Veneto e Salvini zittisce Ceccardi: «Basta parlare di Vannacci» - Se non fosse nato come partito del Nord, la frase tormentone “mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost'” calzerebbe a pennello. Come scrive ilmessaggero.it

Ceccardi contro Vannacci: “Nella Lega ci sono militanti, non truppe. Nessuno riceve ordini” - “Buongiorno a tutti, non so a che punto siano Roberto (Vannacci, ndr) e Luca (Baroncini, segretario toscano della Lega, ... repubblica.it scrive