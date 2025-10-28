Mo | Bonaccini ' con Fiano era durante il fascismo che non si potevano esprimere opinioni'

Roma, 28 ott (Adnkronos) - "C'è gente che ha dato la vita per permetterci di riavere libertà, pace e democrazia, ottant'anni fa. Assieme al diritto di opinione e di parola. Era durante il fascismo che nel nostro Paese non si potevano esprimere opinioni dissonanti dal regime, pena il carcere, o peggio, la vita". Lo dice Stefano Bonaccini, a proposito della contestazione subita da Emanuele Fiano. "Tutta la solidarietà a Lele Fiano a cui oggi è stato impedito di parlare, da parte di squadristi sedicenti comunisti, ad un incontro all'Università di Venezia, peraltro invitato da una associazione studentesca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Bonaccini, 'con Fiano, era durante il fascismo che non si potevano esprimere opinioni'

