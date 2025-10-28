Mo | Boccia ' solidarietà a Fiano'
Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Voglio esprimere la solidarietà mia personale e quella di tutto il gruppo del Pd al Senato a Lele Fiano. Quanto avvenuto all'Università Ca' Foscari di Venezia è un fatto grave che non possiamo e dobbiamo sottovalutare. Le università costituiscono lo spazio del confronto, dell'acquisizione del sapere e della storia. Per questo devono rimanere luoghi aperti e liberi. Nessuno può permettersi di impedire a qualcuno di parlare e di esprimersi. Il rischio, storico e antico, dell'antisemitismo va respinto proprio a partire dai luoghi del sapere e della conoscenza”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
