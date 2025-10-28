Mo | Balboni FdI ' solidarietà a Fiano e Lisei segnali di allarme da non sottovalutare'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Vorrei dare la mia "solidarietà all'onorevole Fiano, a cui ieri è stato impedito di parlare all'università, luogo che dovrebbe essere deputato al confronto delle idee. E anche al senatore Lisei, al qual è stato impedito di entrare in una scuola per un confronto civile. Segnali che ci devono far riflettere, perché colpiscono le due forze politiche principali del paese, su posizioni opposte. Un segnale di allarme che tutti noi e le istituzione non dovremmo sottovalutare". Così Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Affari Costituzionali e relatore del Ddl sulla separazione delle carriere, in apertura di seduta al Senato durante la discussione generale sulla riforma della Giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

