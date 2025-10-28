MLB World Series 2025 | i Dodgers si prendono gara-3 dopo una maratona di 18 innning e si portano avanti nella serie
Una partita semplicemente folle. Non ci sono altre parole per descrivere la gara-3 valida per le World Series 2025 di baseball, che ha visto i Dodgers imporsi sui Blue Jays per 5-6 dopo la maratona titanica di sei ore contrassegnate da 18 inning tra le mura amiche. La serie adesso è sul 2-1 per Los Angeles. Non se la dimenticheranno facilmente la disputa gli spettatori di casa, esaltati dalla propria squadra fin dalle prime battute: al secondo inning infatti Teoscar Hernandez mette a referto il primo sigillo con un fuoricampo, preludio di un altro homers da un punto, stavolta segnato dalla leggenda Ohtani nella seconda ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it
