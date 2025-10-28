Misano campione di danze folk porterà la fiaccola alle Olimpiadi

Da campione italiano di danze folk a tedoforo ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Il protagonista di questa storia è Matteo Giovanardi, 41 anni, residente a Misano. Giovanardi si prepara a scrivere una pagina di storia: sarà il primo tedoforo ballerino di danze folk. Un traguardo inaspettato, arrivato dopo aver inviato la propria candidatura lo scorso maggio, che lo vedrà percorrere un tratto di circa 500 metri con il simbolo dei giochi. Giovanardi non è solo un campione di ballo: è la testimonianza vivente che dal coraggio nasce la forza di trasformare i sogni in realtà. Come ha saputo della convocazione e cosa ha provato? "La notizia è arrivata qualche giorno fa ed è stata un’emozione indescrivibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

